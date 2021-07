Napoli | rifiutata offerta da 30 milioni per Koulibaly Le ultime

(Di sabato 17 luglio 2021) Ilha rifiutato un’da 30di euro del Manchester United per Kalidou: servono almeno 50Ilha rifiutato un’da 30di euro del Manchester United per Kalidou. Per strappare il difensore senegalese dalle mani del club azzurro servono almeno 50di euro. Come riportato dal Corriere dello Sport, i dialoghi tra le parti proseguono. Possibile un rilancio dei Red Devils nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

