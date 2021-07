Napoli, la street art colora il lungomare: opera sorprendente – VIDEO (Di sabato 17 luglio 2021) Le opere della street art colorano il lungomare di Napoli. La collaborazione tra diversi artisti sarà visibile fino al prossimo 21 luglio. L’opera che percorre tutto il lungomare partenopeo (via Screenshot Comune di Napoli)Nella giornata di ieri è stata inaugurata la grandissima opera di street art che andrà a colorare il lungomare di Napoli. L’opera è nata dalla collaborazione di nove street artisti: Jorit, Shaone, Iabo, Zeus, Tres, Yele, El Nigro, Cref ... Leggi su vesuvius (Di sabato 17 luglio 2021) Le opere dellaartno ildi. La collaborazione tra diversi artisti sarà visibile fino al prossimo 21 luglio. L’che percorre tutto ilpartenopeo (via Screenshot Comune di)Nella giornata di ieri è stata inaugurata la grandissimadiart che andrà are ildi. L’è nata dalla collaborazione di noveartisti: Jorit, Shaone, Iabo, Zeus, Tres, Yele, El Nigro, Cref ...

cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie A Napoli arriva lo street art sul Lungomare - - 80AirasoR80 : RT @NapoliDaVivere: Street Art sul Lungomare di Napoli: un’opera lunga trecento metri su via Caracciolo di Jorit e di tanti altri artisti h… - lightmoon972 : RT @NapoliDaVivere: Street Art sul Lungomare di Napoli: un’opera lunga trecento metri su via Caracciolo di Jorit e di tanti altri artisti h… - Annamar18224839 : RT @NapoliDaVivere: Street Art sul Lungomare di Napoli: un’opera lunga trecento metri su via Caracciolo di Jorit e di tanti altri artisti h… - GiovanniBussett : RT @NapoliDaVivere: Street Art sul Lungomare di Napoli: un’opera lunga trecento metri su via Caracciolo di Jorit e di tanti altri artisti h… -