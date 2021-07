Mykonos | coprifuoco sino alle 6 del mattino | vietata la musica nei locali

Advertising

repubblica : Vacanze, con variante Delta crollo prenotazioni e boom disdette. Mai così pochi italiani all'estero. Anche la Greci… - Agenzia_Ansa : Coprifuoco a Mykonos per l'impennata di casi Covid, bandita la musica nei locali. Nuove misure sull'isola greca met… - petergomezblog : Covid, impennata di contagi a Mykonos: torna il coprifuoco sull’isola greca fino al 26 luglio. Divieto di musica in… - IlMondoDiAllie : RT @paolorm2012: Covid Grecia: coprifuoco notturno di 5 ore a Mykonos dal 26 luglio | Sky TG24 - paolorm2012 : Covid Grecia: coprifuoco notturno di 5 ore a Mykonos dal 26 luglio | Sky TG24 -

Ultime Notizie dalla rete : Mykonos coprifuoco

L'impennata di casi di Coronavirus, causa variante Delta, ha indotto le autorità greche a imporre nuove restrizioni sull'isola di. Meta popolarissima, del divertimento, compreso iltra l'una e le sei del mattino e il divieto di mettere musica per bar, club e ristoranti. Le misure hanno effetto immediato e ......di casi di Covid ha indotto le autorità greche a imporre nuove restrizioni sull'isola di. Da sempre popolarissima destinazione turistica e meta del divertimento. Si istituisce il...Il coprifuoco a Mykonos blocca la partenza di centinaia di giovani italiani. In tanti stanno disdicendo le prenotazioni nell’isola greca meta del turismo giovanile di svago e del divertimento. Con il ...Il Covid sta tornando. Non si può parlare di un'ondata come quelle drammaticamente già superate, ma di notevole aumento dei contagi si. La spinta proviene ...