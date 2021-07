Musumeci a Lipari per progetto sul Museo della Pomice (Di sabato 17 luglio 2021) Lipari (MESSINA) (ITALPRESS) – Prosegue la visita istituzionale a Lipari del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Questa mattina si è svolto l’incontro con i membri del Consiglio comunale nell’aula consiliare, dove è stato accolto dal sindaco Marco Giorgianni e dal presidente del Consiglio comunale, Giacomo Biviano, alla presenza anche degli assessori regionali dell’Energia e il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 17 luglio 2021)(MESSINA) (ITALPRESS) – Prosegue la visita istituzionale adel presidenteRegione Siciliana Nello. Questa mattina si è svolto l’incontro con i membri del Consiglio comunale nell’aula consiliare, dove è stato accolto dal sindaco Marco Giorgianni e dal presidente del Consiglio comunale, Giacomo Biviano, alla presenza anche degli assessori regionali dell’Energia e il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

messina_oggi : Musumeci a Lipari per progetto sul Museo della PomiceLIPARI (MESSINA) (ITALPRESS) – Prosegue la visita istituzional… - blogsicilia : #notizie #sicilia Musumeci a Lipari per progetto sul Museo della Pomice - - Italpress : Musumeci a Lipari per progetto sul Museo della Pomice - MasterblogBo : LIPARI (MESSINA) (ITALPRESS) – Prosegue la visita istituzionale a Lipari del presidente della Regione Siciliana Nel… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Musumeci a Lipari per progetto sul Museo della Pomice - -