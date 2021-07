Morte Libero De Rienzo, trovate in casa tracce di polvere bianca. La procura di Roma apre un’inchiesta (Di sabato 17 luglio 2021) Ieri Libero De Rienzo è stato trovato morto in casa, accanto alla porta di ingresso. Morto per infarto. Oggi i quotidiani scrivono che è stata aperta un’inchiesta. “Nell’appartamento i carabinieri hanno trovato tracce di una polvere bianca, sequestrata e che adesso è all’esame del Ris. La procura di Roma ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di “Morte in conseguenza di altro reato”. Un’iscrizione utile ai magistrati per eseguire diversi accertamenti. E, infatti, oltre all’autopsia la procuratrice aggiunta ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 luglio 2021) IeriDeè stato trovato morto in, accanto alla porta di ingresso. Morto per infarto. Oggi i quotidiani scrivono che è stata aperta. “Nell’appartamento i carabinieri hanno trovatodi una, sequestrata e che adesso è all’esame del Ris. Ladiha aperto un fascicolo con l’ipotesi di “in conseguenza di altro reato”. Un’iscrizione utile ai magistrati per eseguire diversi accertamenti. E, infatti, oltre all’autopsia latrice aggiunta ...

