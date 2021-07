Morte Libero De Rienzo, procura apre inchiesta (Di sabato 17 luglio 2021) La procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla Morte di Libero De Rienzo. L'ipotesi è che il decesso sia conseguenza di un altro reato. L'attore, nato a Napoli e residente a Roma, aveva 44 anni ed è ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 17 luglio 2021) Ladi Roma ha aperto un'sulladiDe. L'ipotesi è che il decesso sia conseguenza di un altro reato. L'attore, nato a Napoli e residente a Roma, aveva 44 anni ed è ...

