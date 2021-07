Montanelli | Afeltra e il mancato duello

(Di sabato 17 luglio 2021) Un giorno (eravamo in Piazza Cavour a Milano) chiesi a Gaetanoil nome del giornalista a lui più caro, il più presente quotidianamente nei suoi pensieri. Alzò gli occhi dalla tazzina del caffè, fissò i miei e rispose: “Ragazzo mio, cosa vuoi che ti dica? Indro”. Mi aspettavo che rispondesse “Dino Buzzati”, perché in “Corriere primo amore” lo aveva raccontato con un sentimento purissimo di rara vicinanza ed esaltato per le straordinarie qualità di scrittura. La cronaca della tragedia di Albenga, dove il 16 luglio 1947 annegarono decine di bambini e quattro adulti, mi era rimasta addosso come esempio di giornalismo insuperabile. Avevo ...

... Stille, Alfio Russo, Spadolini, Mieli, de Bortoli, anche tanti mancati direttori comee Biagi, perfino Ronchey che aveva già firmato il contratto e non diventò direttore.lo ha ...Indro, Gaetano, Franco Di Bella, Piero Ottone, Enzo Biagi, Ugo Stille, Piero Ostellino, Paolo Mieli e Ferruccio De Bortoli. Grandi scrittori come Dino Buzzati, Giovanni Mosca, ...Un giorno (eravamo in Piazza Cavour a Milano) chiesi a Gaetano Afeltra il nome del giornalista a lui più caro, il più presente quotidianamente nei suoi pensieri. Alzò gli occhi ...Caro Schiavi, conservo ancora piegata in quattro parti la copia del Corriere del 1° dicembre 1939. Tra un editoriale non firmato e la notizia dell’elezione di Dino Grandi a Capo dei fasci e delle corp ...