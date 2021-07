Mondadori, da lunedì nuovo hub Mooks a Napoli (Di sabato 17 luglio 2021) Blues, jazz, soul, rock, fusion, disco, punk, new wave, ultime uscite, classici senza tempo e rarità dai mercati nazionali e internazionali disponibili su cd, dischi e vinili, titoli del cinema italiano e straniero, e ancora giochi ed eventi: sono le offerte a Napoli del nuovo hub del Mondadori bookstore targato Mooks che aprirà le porte al pubblico lunedì prossimo, 19 luglio. A circa un anno dalla nuova apertura in via Luca Giordano, la libreria vomerese, presente nel quartiere dal 2015, inaugura, sottolinea una nota, “un nuovo piano dello store dedicato all’entertainment nelle sue varie ... Leggi su ildenaro (Di sabato 17 luglio 2021) Blues, jazz, soul, rock, fusion, disco, punk, new wave, ultime uscite, classici senza tempo e rarità dai mercati nazionali e internazionali disponibili su cd, dischi e vinili, titoli del cinema italiano e straniero, e ancora giochi ed eventi: sono le offerte adelhub delbookstore targatoche aprirà le porte al pubblicoprossimo, 19 luglio. A circa un anno dalla nuova apertura in via Luca Giordano, la libreria vomerese, presente nel quartiere dal 2015, inaugura, sottolinea una nota, “unpiano dello store dedicato all’entertainment nelle sue varie ...

Advertising

hwamissinghours : Mondadori ti do questo fine settimana per spedirmi gli album se lunedì non sono in spedizione partono le querele - gianniaugello : Lunedì 19 luglio 'L'Italia che resta' (@Ediciclo) fa tappa a Roma, grazie alla Biblioteca Valle Aurelia! Ci vediamo… - diorvhobi : lunedì vado alla mondadori e se non c’è butter ?? - vmjsko : @T4ECAKES ancora niente, lunedì faccio un giro alla Mondadori sperando che ci sia - robertoippolito : L’indagine di @GianricoCarof su un omicidio archiviato a LibriCineVillage lunedì 12 luglio H19.30 presentazione de… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondadori lunedì Due serate per Petrarca e Marco Santagata il 19 e 20 luglio a Vignola per Poesia Festival ... la due giorni del Poesia Festival prevista lunedì 19 e martedì 20 luglio, ore 21, nella vignolese ... Nei Meridiani Mondadori ha commentato il Canzoniere di Petrarca e ha diretto l'edizione delle opere ...

17 18 luglio - SALENTO BOOK FESTIVAL a Galatone LUCA BARBAROSSA. a Corigliano d'Otranto CHIARA FRANCINI. Lunedì 19 luglio il SBF fa tappa a Galatina. In Piazzetta Orsini alle ore 20.30 ANGELO MELLONE presenta il libro "Nelle migliori famiglie" (Mondadori). Un grande romanzo, familiare e borghese, che ci ...

Mooks: il nuovo hub dedicato a musica, cinema, eventi e giochi Il Mattino ... la due giorni del Poesia Festival prevista19 e martedì 20 luglio, ore 21, nella vignolese ... Nei Meridianiha commentato il Canzoniere di Petrarca e ha diretto l'edizione delle opere ...19 luglio il SBF fa tappa a Galatina. In Piazzetta Orsini alle ore 20.30 ANGELO MELLONE presenta il libro "Nelle migliori famiglie" (). Un grande romanzo, familiare e borghese, che ci ...