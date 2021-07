Moglie Antognoni: “Antognoni: “Che amarezza! Le favole non esistono. Grazie a tutti i tifosi” (Di sabato 17 luglio 2021) Rita Antognoni, Moglie di Giancarlo, tramite il proprio profilo Facebook ha detto la sua sulla separazione tra la bandiera Viola e la sua amata Fiorentina. Queste le sue parole: “Grazie a chi ha avuto sempre un pensiero gentile, Grazie a chi ha voluto bene, Grazie a chi è stato sempre vicino, la realtà è questa e le favole forse non esistono. Voglio io personalmente avere un pensiero solo ed unicamente per tutti i tifosi viola che sono stati sempre eccezionali. Queste sono le mie parole poi Giancarlo dirà quello che ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 luglio 2021) Ritadi Giancarlo, tramite il proprio profilo Facebook ha detto la sua sulla separazione tra la bandiera Viola e la sua amata Fiorentina. Queste le sue parole: “a chi ha avuto sempre un pensiero gentile,a chi ha voluto bene,a chi è stato sempre vicino, la realtà è questa e leforse non. Voglio io personalmente avere un pensiero solo ed unicamente perviola che sono stati sempre eccezionali. Queste sono le mie parole poi Giancarlo dirà quello che ...

Advertising

sportli26181512 : L’addio #Fiorentina-Antognoni, la moglie: 'Le favole non esistono' - sportface2016 : #Fiorentina, la moglie di #Antognoni: 'Sono amareggiata, le favole non esistono' - FiorentinaUno : ANTOGNONI, La moglie Rita sui social: 'Amareggiata e dispiaciuta, le favole non esistono' - - sportli26181512 : Fiorentina, oggi è il giorno dell'addio ad Antognoni. La moglie: 'Tutti hanno capito come finirà': Come riporta ogg… -