Miracolo a Lourdes: bimbo commuove Gesù per mezzo della sua Mamma (Di sabato 17 luglio 2021) Una storia tenera e commovente, che ci fa comprendere l’essenza della fede, che in questo bambino si manifesta con spontaneità. Il suo recarsi in pellegrinaggio a Lourdes, nonostante la sua condizione malferma, per chiedere un Miracolo. Ma, non sentendosi ascoltato, rivolge alla Madonna delle “efficaci” parole. Il piccolo miracolato Un bambino ammalato che si reca L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 17 luglio 2021) Una storia tenera e commovente, che ci fa comprendere l’essenzafede, che in questo bambino si manifesta con spontaneità. Il suo recarsi in pellegrinaggio a, nonostante la sua condizione malferma, per chiedere un. Ma, non sentendosi ascoltato, rivolge alla Madonna delle “efficaci” parole. Il piccolo miracolato Un bambino ammalato che si reca L'articolo proviene da La Luce di Maria.

