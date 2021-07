Milano | Sala | ' Teatro Lirico intitolato a Gaber | segnale di rinascita e ripartenza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 17 luglio 2021), 17 lug. (Adnkronos) - "Ecco ila Giorgio. L'attesa è stata più lunga di quanto avremmo voluto (il ritrovamento dell'amianto e il Covid non sono stati imprevisti di poco conto…), ma la vista di questo gioiello e il pensiero dei milanesi che torneranno, anche qui, a respirare cultura ripaga degli sforzi di questi anni e riempie di orgoglio. Un orgoglio, voglio dirlo, soprattutto nostro: dei nostri ingegneri, dei nostri architetti, dei nostri geometri e di tutti gli uomini e le donne che hanno lavorato senza sosta per restituire ilalla città". In ...