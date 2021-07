Milano: Sala, definito ex sindaco? 'Bernardo capisca senso istituzioni' (Di sabato 17 luglio 2021) Milano, 17 lug. (Adnkronos) - “Bernardo può chiamarmi come vuole, anche Ugo se vuole, ma il punto è che bisogna capire il senso delle istituzioni quando si parla”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di una visita al gazebo di ‘Milano in salute', lista che lo sostiene, dopo che lo sfidante per il centrodestra, Luca Bernardo, lo ha definito ieri ‘l'ex sindaco'. “Io ribadisco: con Parisi abbiamo avuto un confronto tra due persone che sapevano cosa volesse dire e cosa sono le ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021), 17 lug. (Adnkronos) - “può chiamarmi come vuole, anche Ugo se vuole, ma il punto è che bisogna capire ildellequando si parla”. Lo ha detto ildi, Giuseppe, a margine di una visita al gazebo di ‘in salute', lista che lo sostiene, dopo che lo sfidante per il centrodestra, Luca, lo haieri ‘l'ex'. “Io ribadisco: con Parisi abbiamo avuto un confronto tra due persone che sapevano cosa volesse dire e cosa sono le ...

Advertising

SardoneSilvia : Nella #Milano del #Pd persino le cascine di proprietà comunale finiscono per essere rifugio di #clandestini. Sala o… - Ettore_Rosato : Oggi a #Milano abbiamo presentato le tre donne che guideranno la lista “i riformisti: lavoriamo per Milano con Sala… - DSantanche : I veri invisibili non sono quelli sulla bocca di cantanti e starlette, né in tendenza Twitter. Sala come la mettiam… - PclUmbria : RT @AntonioNbo15: Cari cittadini #Milanesi, se volete essere governati da questi signori mandate a casa #Sala. Manca #Feltri nella foto ma… - fattoquotidiano : Milano, Sala: “Bernardo mi chiama ‘ex sindaco’? Può chiamarmi anche Ugo se vuole” – Video -