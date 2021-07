Milano, Sala: “Bernardo mi chiama ‘ex sindaco’? Può chiamarmi anche Ugo se vuole” – Video (Di sabato 17 luglio 2021) “Bernardo può chiamarmi come vuole, anche Ugo se vuole, ma il punto è che bisogna capire il senso delle istituzioni quando si parla”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha replicato allo sfidante che lo ha definito “ex sindaco”. “Dal mio punto di vista garantisco il totale rispetto e fair play in una campagna elettorale come questa, perché Milano e il nostro Paese hanno bisogno di serenità. Certamente non mi farò tirare dentro in polemiche, non è il caso di fare polemiche”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) “puòrmi comeUgo se, ma il punto è che bisogna capire il senso delle istituzioni quando si parla”. Così il sindaco di, Giuseppe, ha replicato allo sfidante che lo ha definito “ex sindaco”. “Dal mio punto di vista garantisco il totale rispetto e fair play in una campagna elettorale come questa, perchée il nostro Paese hanno bisogno di serenità. Certamente non mi farò tirare dentro in polemiche, non è il caso di fare polemiche”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

SardoneSilvia : Nella #Milano del #Pd persino le cascine di proprietà comunale finiscono per essere rifugio di #clandestini. Sala o… - Ettore_Rosato : Oggi a #Milano abbiamo presentato le tre donne che guideranno la lista “i riformisti: lavoriamo per Milano con Sala… - DSantanche : I veri invisibili non sono quelli sulla bocca di cantanti e starlette, né in tendenza Twitter. Sala come la mettiam… - fattoquotidiano : Milano, Sala: “Bernardo mi chiama ‘ex sindaco’? Può chiamarmi anche Ugo se vuole” – Video - BiwiMobu : RT @sostengoi40: Mentre i lavoratori perdono il posto di lavoro il sindaco di Milano, Sala, vuole l'aumento di stipendio!!! -