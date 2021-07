Milano: 'hai la gomma bucata' e ruba nelle auto, arrestato (Di sabato 17 luglio 2021) Milano, 17 lug. (Adnkronos) - Un uomo di 32 anni, cittadino francese, è stato arrestato dalla polizia a Milano con l'accusa di aver commesso tre furti aggrevati ai danni di automobilisti. L'uomo e i suoi complici, non ancora identificati, bucavano le gomme delle auto delle vittime, segnalavano il danno e, nella confusione, rubavano borse e oggetti dalle auto. Il primo furto risale all'agosto dello scorso anno, quando un cittadino russo era stato avvicinato da un uomo in scooter che gli aveva fatto notare che la vettura aveva una gomma a terra. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021), 17 lug. (Adnkronos) - Un uomo di 32 anni, cittadino francese, è statodalla polizia acon l'accusa di aver commesso tre furti aggrevati ai danni dimobilisti. L'uomo e i suoi complici, non ancora identificati, bucavano le gomme delledelle vittime, segnalavano il danno e, nella confusione,vano borse e oggetti dalle. Il primo furto risale all'agosto dello scorso anno, quando un cittadino russo era stato avvicinato da un uomo in scooter che gli aveva fatto notare che la vettura aveva unaa terra. Il ...

