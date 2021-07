Milano | De Corato | ' con Sala città diventata la città più pericolosa d' Italia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 17 luglio 2021), 17 lug. (Adnkronos) - "oggi ha affermato, replicando al candidato sindaco del centrodestra Bernardo, che la sicurezza è un tema sentito come prioritario dai milanesi già dai tempi in cui il sindaco era Letizia Moratti. Bisogna ricordargli, però, che da quando c'è lui alla guida di Palazzo Marinoha battuto ogni record diventando lapiù insicura edi tutta. Sono cose che capitano quando si impiegano gli agenti di polizia locale in un modo completamente errato per una metropoli come la nostra". Lo dichiara il consigliere comunale ...