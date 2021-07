Milan | ufficiale l’arrivo di Giroud | contratto biennale con opzione per il terzo anno

(Di sabato 17 luglio 2021) Olivierè un nuovo giocatore del. L’attaccante francese era arrivato nel capoluogo lombardo nella giornata di giovedì 15 luglio per svolgere le visite mediche. Una volta completate, e superate, ha potuto firmare ile diventare finalmente un nuovo calciatore rossonero.e Chelsea htrovato un accordo sulla base di 1 milione di euro da versare subito più un altro milione legato ai bonus. Per il centravanti, invece,a 3,5 milioni di euro netti piùper il. ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, ecco il comunicato: ufficiale l'acquisto di #Giroud - SkySport : ULTIM'ORA MILAN UFFICIALE L'ARRIVO DI GIROUD IN ROSSONERO L'attaccante ha firmato un contratto biennale #SkySport… - PBPcalcio : ?AC Milan annuncia di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Olivier Giroud dal… - ninoBertolino : RT @MilanPress_it: Comunicato ufficiale! ??????? - glooit : Olivier Giroud è un nuovo giocatore del Milan, è ufficiale: svelato il numero di maglia leggi su Gloo… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan ufficiale

Prima amichevole estiva della stagione per ildi Stefano Pioli. Sfida alla Pro Sesto, squadra dell'interland milanese. Scatta l'ora del primo testper ilstagione 2021 - 2022. Dopo circa una settimana di lavoro atletico e allenamenti di gruppo, Stefano Pioli testerà la sua squadra nella sfida odierna contro la Pro Sesto . La gara ...Per cui c'è stata - per ora - un'offertarifiutata dal Sassuolo.Slitta l'accordo tra ile il club monegasco sull'ingaggio di Fodè Ballo - Touré , per la stagione di Serie A ...Olivier Giroud è un nuovo giocatore del Milan. Dopo mesi di trattative, di smentite e poi di nuovi ritorni di fiamma; il centravanti francese è un calciatore rossonero. L’ex Chelsea e Arsenal ha ..."AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Olivier Jonathan Giroud dal Chelsea FC. L’attaccante francese vestirà la maglia numero 9.