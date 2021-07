Milan, Tomori: “Fin da subito ho capito di essere nel posto giusto per me” (Di sabato 17 luglio 2021) Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha concesso un’intervista a “Il Corriere della Sera“, facendo un bilancio dei primi sei mesi in Italia: “Le cose sono andate alla grande. Fin da subito ho capito che il Milan era il posto giusto per me. Tutti mi hanno accolto molto bene ed ho trovato una grande società, oltre a strutture notevoli. Ammetto che è soddisfacente sentire tutta questa fiducia nei miei confronti. Ci sono tutti i presupposti per crescere, ma anche per vincere“. Il centrale inglese ha poi proseguito: “Siamo una squadra giovane ed abbiamo ampi margini di crescita. ... Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021) Fikayo, difensore del, ha concesso un’intervista a “Il Corriere della Sera“, facendo un bilancio dei primi sei mesi in Italia: “Le cose sono andate alla grande. Fin dahoche ilera ilper me. Tutti mi hanno accolto molto bene ed ho trovato una grande società, oltre a strutture notevoli. Ammetto che è soddisfacente sentire tutta questa fiducia nei miei confronti. Ci sono tutti i presupposti per crescere, ma anche per vincere“. Il centrale inglese ha poi proseguito: “Siamo una squadra giovane ed abbiamo ampi margini di crescita. ...

Advertising

sportli26181512 : Tomori: 'Il Milan mi ha dato fiducia, è il posto giusto per me. Dopo il secondo posto, nulla è impossibile. Su Giro… - romanoziroldo : RT @theMilanZone_: Il difensore del Milan #Tomori ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera commentando così la sua prima esperien… - sportface2016 : #Milan, #Tomori: “Fin da subito ho capito di essere nel posto giusto per me” - Duck170 : RT @Corriere: Tomori: «Il Milan mi ha dato fiducia. Niente Playstation, meglio la laurea» - HakanCalha10 : RT @pap1pap: Hanno scambiato: Gigio con Maignan Calha con X Meite con X Mandzu con Giroud Tomori con Tomori Tonali con Tonali Diaz con Diaz… -