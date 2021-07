Milan, raggiunto l’accordo col Monaco: visite mediche per Ballo-Touré (Di sabato 17 luglio 2021) Si è sbloccata la situazione relativa all’arrivo di Fodé Ballo-Touré al Milan. Le visite mediche previste già nelle prime ore del mattino, infatti, erano state annullate, in quanto rimaneva da definire ancora qualche dettaglio nell’accordo tra rossoneri e Monaco. Tutto risolto, quindi, con il terzino sinistro francese che sta sostenendo i test fisici in questi minuti. I rossoneri quindi si confermano tra le squadre più attive in questa prima fase di calciomercato, dopo l’ufficialità di Olivier Giroud e il ritorno di Brahim Diaz. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021) Si è sbloccata la situazione relativa all’arrivo di Fodéal. Lepreviste già nelle prime ore del mattino, infatti, erano state annullate, in quanto rimaneva da definire ancora qualche dettaglio neltra rossoneri e. Tutto risolto, quindi, con il terzino sinistro francese che sta sostenendo i test fisici in questi minuti. I rossoneri quindi si confermano tra le squadre più attive in questa prima fase di calciomercato, dopo l’ufficialità di Olivier Giroud e il ritorno di Brahim Diaz. SportFace.

