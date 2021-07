Milan-Pro Sesto 6-0 | il giovane Kerzek sugli scudi

Advertising

AntoVitiello : #BrahimDiaz arrivato a Milanello, tra poco amichevole tra #Milan e Pro Sesto. Da poco ha raggiunto il centro sporti… - SkySport : Milan-Pro Sesto 6-0: gol di Bennacer, Leao, Castillejo e doppietta di Kerkez in amichevole #SkySport #Milan… - DiMarzio : #Milan, buona la prima: battuta la #ProSesto 6-0 in amichevole. Doppietta del giovane #Kerkez - Lauty702 : RT @Prisco23934474: Lukaku preoccupatissimo vedendo Milan - Pro Sesto - RussianMike31 : RT @tuskatore: L'anno scorso l'abbiamo iniziato con mezzo Inter Twitter che guardava Milan-Novara (partita talmente importante da essere gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Pro

DIRETTASESTO (RISULTATO FINALE 6 - 0): KERKEZ ARROTONDA Ilpasseggia contro laSesto in precampionato e supera a pieni voti la prima uscita estiva. I rossoneri di Stefano Pioli asfaltano ...Pobega: "C'è un po' di fatica ma ci stiamo allenando bene" MILANO - Tutto facile per ilnella prima uscita stagionale a Milanello contro laSesto, superata 6 - 0. Il primo gol ha portato la firma di Bennacer, che al 19' ha portato in vantaggio ilcon un bel sinistro in ...La stagione 2021/22 del Milan inizia con sei reti alla Pro Sesto A Milanello, infatti, i rossoneri vincono 6-0 la prima amichevole contro la Pro Sesto ipotecando la sfida già nel primo tempo con i gol ...Tempo di voti dopo la goleada rossonera che segna 6 pesanti gol alla Pro Sesto nella prima amichevole della nuova stagione ...