Milan-Pro Sesto 6-0 | Hauge | “Molto contento di ritornare a giocare”

Advertising

AntoVitiello : #BrahimDiaz arrivato a Milanello, tra poco amichevole tra #Milan e Pro Sesto. Da poco ha raggiunto il centro sporti… - DiMarzio : #Milan, buona la prima: battuta la #ProSesto 6-0 in amichevole. Doppietta del giovane #Kerkez - SkySport : Milan-Pro Sesto 6-0: gol di Bennacer, Leao, Castillejo e doppietta di Kerkez in amichevole #SkySport #Milan… - PanzaMancio : RT @Emme__10: Nei primi 8 minuti si vedeva la freschezza atletica del milan, pian piano sta uscendo la maggior qualità tecnica della pro se… - milansette : Milan, buona la prima amichevole: 6-0 alla Pro Sesto -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Pro

...l'angolino alla sinistra di Handanovic proteso in tuffo! 35' buona trama del Lugano che con Muci ottiene un corner dalla destra 34' ricordiamo che nel pomeriggio ilha superato 6 - 0 la...'Voglio vincere qualcosa, mi piace il calcio di Pioli' leggi anche, buona la prima: 6 - 0 allaSesto Infine, Giroud ha parlato del suo primo approccio con Stefano Pioli e della sua voglia ...In rossonero ritroverà Fikayo Tomori, suo compagno al Chelsea: “Abbiamo parlato poche settimane fa e mi ha detto che lui e i ragazzi mi aspettavano per vincere lo Scudetto. Non voglio mettere pression ...Il Milan invece contro la Pro Sesto di serie C ne fa sei, tre per tempo. di Carlos Passerini. I nerazzurri non brillano: pareggiano in rimonta 2-2 al 90', poi ai rigori decisivo Ranocchia. Tutto fatto ...