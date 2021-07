Milan Primavera, ufficiale il rinnovo di Capone fino al 2024 / News (Di sabato 17 luglio 2021) Andrea Capone, fantasista classe 2022 del Milan Primavera, sarà rossonero fino al 2024. ufficiale il suo rinnovo di contratto Leggi su pianetamilan (Di sabato 17 luglio 2021) Andrea, fantasista classe 2022 del, sarà rossoneroalil suodi contratto

Advertising

AntoVitiello : #Bondo tra Primavera e prima squadra. Il centrocampista francese in estate potrebbe giocare le amichevoli con la sq… - acmilanyouth : Nasce il #MilanPrimavera femminile! ??? Le giovani rossonere saranno allenate da Mister Davide Corti Scopri i dettag… - sportface2016 : #Figc, ammenda al #Milan e a #Gazidis per la mancata partecipazione alla #Primavera femminile - salv12342 : Io voglio sapere cosa va a comprare #Tonali il #Milan quando #Pobega è un altro pianeta (e lo si vorrebbe vendere a… - gilnar76 : #Milan Pro Sesto, qualche Primavera in campo nel secondo tempo #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -