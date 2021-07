Milan, l’affare rischia di saltare: visite mediche annullate (Di sabato 17 luglio 2021) Il Milan è stato costretto a rinviare al momento le visite mediche previste per il giovanissimo difensore del Monaco Negli ultimi giorni abbiamo visto un Milan molto attivo sul mercato con Paolo Maldini impegnato a sostituire i giocatori ceduti ed in contemporanea a rinforzare la rosa acquistando i tasselli mancanti per la formazione di Stefano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 17 luglio 2021) Ilè stato costretto a rinviare al momento lepreviste per il giovanissimo difensore del Monaco Negli ultimi giorni abbiamo visto unmolto attivo sul mercato con Paolo Maldini impegnato a sostituire i giocatori ceduti ed in contemporanea a rinforzare la rosa acquistando i tasselli mancanti per la formazione di Stefano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

