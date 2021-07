Milan | Kjaer verso il rinnovo fino al 2023 | pronta la fascia da capitano

(Di sabato 17 luglio 2021) Nel futuro di Simonsembra esserci esclusivamente il. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il difensore danese è in scadenza di contratto ma sarebbe propenso a rinnovareal. Un incentivo non da poco può essere lada. Il tecnico Pioli è pronto a premiarlo, ma attende che lo spogliatoio si pronunci in merito. Dopo un’ottima stagione,non vede l’ora di riconfermarsi e diventare sempre più leader dei rossoneri. SportFace.

Oltre a Kessié, si ragiona anche sul rinnovo di Simon, che potrebbe prolungare fino al 2023. OMNISPORT - 17 - 07 - 2021 09:29formato Champions: i nomi per tornare a vincereNello scorso Settembre è arrivato silenziosamente ale per via della presenza della coppia Romagnoli -non è mai sceso in campo dall'inizio partita, poi con gli stop sia del ciociaro che ...Tutti mi stanno aiutando. L'ho capito subito: il Milan è il posto giusto per me". KJAER E ROMAGNOLI – "Due grandi campioni, mi stanno aiutando moltissimo nella crescita personale. Dentro il campo ma ...