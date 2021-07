Milan, il tweet di Giroud infiamma i tifosi rossoneri [FOTO] (Di sabato 17 luglio 2021) “Ciao tifosi Milanisti sono molto fiero di avere origini italiane e non vedo l’ora di iniziare questa emozionante avventura insieme a voi”, è il messaggio di Olivier Giroud che ha deciso di salutare così i tifosi rossoneri sul proprio profilo Twitter, da poche ore è arrivata l’ufficialità del trasferimento in rossonero. “Ringrazio Ivan Gazidis che conosco da tanto tempo, Paolo Maldini, Frederic Massara e Mr Pioli per l’accoglienza. Forza Milan”. Il nuovo attaccante del Milan ha pubblicato la FOTO di rito mentre mostra la maglia rossonera. Indosserà la ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 17 luglio 2021) “Ciaoisti sono molto fiero di avere origini italiane e non vedo l’ora di iniziare questa emozionante avventura insieme a voi”, è il messaggio di Olivierche ha deciso di salutare così isul proprio profilo Twitter, da poche ore è arrivata l’ufficialità del trasferimento in rossonero. “Ringrazio Ivan Gazidis che conosco da tanto tempo, Paolo Maldini, Frederic Massara e Mr Pioli per l’accoglienza. Forza”. Il nuovo attaccante delha pubblicato ladi rito mentre mostra la maglia rossonera. Indosserà la ...

Milan, da Giroud a? Giraud: siparietto social con l'attrice ! Il Milan ha pubblicato un tweet ironico riguardo all'acquisto di Giroud, scherzando sulla quasi omonimia con l'attrice. Non solo Olivier Giroud , ma anche Michaela Giraud ! Il Milan è stato protagonista ...

Milan, le prime parole di Giroud: "Non vedo l'ora di iniziare" Le parole di Olivier Giroud dopo la presentazione con il Milan Olivier Giroud è stato ufficializzato oggi dal Milan. Nel corso della sua presentazione ha posato con l'agente Manuello e gli intermediar ...

