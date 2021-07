Milan, Giroud: «Shevchenko il mio idolo. Tomori mi ha parlato di Scudetto» (Di sabato 17 luglio 2021) Olivier Giroud si presenta ai tifosi del Milan: ecco le dichiarazioni dell’attaccante francese che rivela il suo idolo, Shevchenko Olivier Giroud ha parlato ai microfoni di Milan TV. Shevchenko – «Sono molto orgoglioso di poter giocare per il Milan, ammiravo la Serie A da piccolo. Il mio giocatore preferito da piccolo era Shevchenko. Sono molto fortunato a giocare nel club dove ha giocato lui: è per questo sono qui». Scudetto – «Mi sento fortunato ad aver avuto l’opportunitò di vincere dei trofei, di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 luglio 2021) Oliviersi presenta ai tifosi del: ecco le dichiarazioni dell’attaccante francese che rivela il suoOlivierhaai microfoni diTV.– «Sono molto orgoglioso di poter giocare per il, ammiravo la Serie A da piccolo. Il mio giocatore preferito da piccolo era. Sono molto fortunato a giocare nel club dove ha giocato lui: è per questo sono qui».– «Mi sento fortunato ad aver avuto l’opportunitò di vincere dei trofei, di ...

