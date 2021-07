Milan, Giroud: “Orgoglioso di giocare nel club di Sheva. Era il mio idolo” (Di sabato 17 luglio 2021) Olivier Giroud, neo attaccante del Milan, ha raccontato della sua ammirazione per Andriy Shevchenko. Queste le dichiarazioni sul suo idolo Leggi su pianetamilan (Di sabato 17 luglio 2021) Olivier, neo attaccante del, ha raccontato della sua ammirazione per Andriy Shevchenko. Queste le dichiarazioni sul suo

Advertising

AntoVitiello : ?? Iniziate le visite mediche con il @acmilan ??? per Olivier #Giroud @_OlivierGiroud_ ???? @milannewsit #Milan - AntoVitiello : I primi autografi di #Giroud #Milan?? - AntoVitiello : ? Terminate le visite mediche di #Giroud alla clinica La Madonnina ????. A breve i test per l'idoneità sportiva… - StefanoDAmbra : RT @masolinismo: Cioè giroud si è presentato ai tifosi annusando la maglia del Milan come se fosse la mutandina di una tipa, a momenti ci s… - sportli26181512 : Milan, il video di presentazione di Giroud è in stile videogioco. Domina lo scorpione: Dopo il comunicato ufficiale… -