Milan | ecco Brahim Diaz Lo spagnolo è sbarcato a Linate Il video

(Di sabato 17 luglio 2021) Persi aprono nuovamente i cancelli diello. Il trequartista, arrivato dal Real Madrid, èquesta mattina aper iniziare la sua seconda avventura al. Il classe ’99, nella scorsa stagione, è stata una delle piacevoli sorprese per i rossoneri: 27 presenze in Serie A con quattro reti, di cui alcune decisive per l’approdo in Champions della squadra (come quella contro la Juventus). Prestazioni che hanno convinto Pioli e Maldini a puntare su di lui anche per la prossima stagione. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.