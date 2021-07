Milan, buona la prima amichevole: 6 - 0 alla Pro Sesto (Di sabato 17 luglio 2021) Milano - Finisce 6 - 0 Milan - Pro Sesto, la prima amichevole stagionale del Diavolo che a Milanello ha battuto la formazione di Serie C. A segno, nel primo tempo, Bennacer, Leao e Castillejo, mentre ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 17 luglio 2021)o - Finisce 6 - 0- Pro, lastagionale del Diavolo che aello ha battuto la formazione di Serie C. A segno, nel primo tempo, Bennacer, Leao e Castillejo, mentre ...

