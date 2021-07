Milan, buona la prima amichevole: 6 - 0 alla Pro Sesto (Di sabato 17 luglio 2021) VARESE - prima amichevole estiva del Milan di Stefano Pioli e netto successo contro la Pro Sesto (serie C) per 6 - 0 . A Milanello marcature aperte al 19' del primo tempo grazie ad un tiro incrociato ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 luglio 2021) VARESE -estiva deldi Stefano Pioli e netto successo contro la Pro(serie C) per 6 - 0 . Aello marcature aperte al 19' del primo tempo grazie ad un tiro incrociato ...

Advertising

DiMarzio : #Milan, buona la prima: battuta la #ProSesto 6-0 in amichevole. Doppietta del giovane #Kerkez - Rigna_over : @DanielsH796 @ilpresidentee @_enz29 @milan_corner @NandoPiscopo1 @J__Jack @manu_99a @Zoroback_023 @ValerioDiStef91… - MiAirports : Milan Airports @MiAirports Buona serata e arrivederci a domani ore 8 - GiacomoMane : RT @Prisco23934474: Qui solo per augurarvi una buona serata e ricordarvi che il Milan di Mirabelli e Fassone esordì in amichevole battendo… - milan_day : Buona serata > -