Milan, arriva la promessa di Giroud: social impazziti (Di sabato 17 luglio 2021) arrivano le prime parole di Giroud da calciatore del Milan: “Sono felice. Raggiungeremo grandi traguardi. Forza Milan” Sono arrivate le prime parole in rossonero di Olivier Giroud come nuovo calciatore del Milan: “Sono molto contento di aver firmato per il Milan. Vorrei ringraziare Frederic Massara e Paolo Maldini per avermi accolto qui e ovviamente Ivan Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 17 luglio 2021)no le prime parole dida calciatore del: “Sono felice. Raggiungeremo grandi traguardi. Forza” Sonote le prime parole in rossonero di Oliviercome nuovo calciatore del: “Sono molto contento di aver firmato per il. Vorrei ringraziare Frederic Massara e Paolo Maldini per avermi accolto qui e ovviamente Ivan Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AntoVitiello : ?? #Milan, arriva in tarda serata #BalloTourè Confermate per domani mattina le visite mediche del terzino proveniente dal #Monaco - carlolaudisa : È arrivata l’attesa fumata bianca per Olivier #Giroud al #Milan. Intesa con il #Chelsea per 1 milione di euro. Il c… - LucchettiFranco : @MilaninoC @TripleteNerazz1 @masolinismo 10 Tonali, 4 Toure, 1 Giroud, 15 Maignan, 3 Brahim e 28 Tomori, 61 milioni… - serieAnews_com : ???#Milan, arriva la promessa di Giroud ai tifosi - spaziocalcio : Nuovo acquisto per il #Milan: visite mediche per Fodé Ballo-Touré, proveniente dall'#ASMonaco #calciomercato #SerieA -