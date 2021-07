Milan | annullate le visite mediche di Ballo-Touré | vanno limati gli ultimi dettagli con il Monaco

(Di sabato 17 luglio 2021) Bisognerà attendere ancora un po’ per l’ufficialità di Fodéal. Ledel terzino erano infatti programmate per la giornata odierna di sabato 17 luglio, ma sono state. Il motivo? I rossoneri devono ancora limare glicon il, che detiene il cartellino del ragazzo. Nonostante questo piccolo incidente di percorso, l’operazione non dovrebbe rischiare di saltare. SportFace.

Advertising

PietroMazzara : Il #Milan ha fatto sapere che le visite di Ballo-Toure sono state annullate a causa di alcuni dettagli da sistemare @MilanNewsit - MarcoBovicelli : #Milan, annullate le visite mediche di #Ballotoure previste per questa mattina: alcuni dettagli ancora da perfezion… - ninoBertolino : RT @serieApallone: CLAMOROSO: visite annullate per #ballotoure. Dettagli ancora da definire. Salta tutto? Vi terremo aggiornati!!! #Milan #… - ninoBertolino : RT @cmdotcom: #Milan, annullate le visite di #BalloTouré: alcuni dettagli dell'operazione col Monaco sono da perfezionare - Etzi2891 : RT @PietroMazzara: Il #Milan ha fatto sapere che le visite di Ballo-Toure sono state annullate a causa di alcuni dettagli da sistemare @Mil… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan annullate

Calciomercato.com

... come la vittoria della Champions da parte del, di certo non l'anno prossimo. Il partito ... può nascere per gradi un'aggregazione nella quale le diverse soggettività siano esaltate, nonCommenta per primo Bocche cucite ad Appiano Gentile e conferenzeanche se il prossimo match vedrà i nerazzurri già campioni d'Italia affrontare la Juventus ...con Elliott e con il, una ...Adesso si è appreso che mancano alcuni aspetti da sistemare nell’accordo tra Milan e Monaco. La società rossonera è fiduciosa di riuscire a sistemare tutto e di assicurarsi il terzino franco-senegales ...Bisognerà attendere ancora un po' per l'ufficialità di Fodé Ballo Touré al Milan. Le visite mediche del terzino, in programma sabato 17 luglio, sono state annullate.