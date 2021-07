Milan | acquisto di Brahim Diaz | Manchester City pronto ad incassare

(Di sabato 17 luglio 2021) Ilhaun tesoretto per acquistare Jack Grealish: un tesoretto messo insieme con le cessioni di giocatori che già da tempo hanno lasciato i Citizens. Ilmonetizzerà le cessioni di giocatori sui quali vi era una clausola sulla futura rivendita, secondo quanto riportato da The Athletic. Il passaggio di Jadon Sancho dal Borussia Dortmund alUnited frutterà il 15% sulla plusvalenza generata: l’inglese, ceduto nel 2017 per 9 milioni di euro, sarà rivenduto a 85. Lukas Nmecha è a un passo dal trasferimento dall’Anderlecht al Wolfsburg per 13 milioni. Infine ...

MILANO - Malgrado siano già stati investiti 60 milioni per 6 colpi, il mercato delprevede altri innesti per completare determinati reparti: il trequartista titolare, un ...ed è statoa 4,...Ilha pubblicato un tweet ironico riguardo all'di Giroud, scherzando sulla quasi omonimia con l'attrice. Non solo Olivier Giroud , ma anche Michaela Giraud ! Ilè stato protagonista ...Il Manchester City ha pronto un tesoretto per acquistare Jack Grealish: un tesoretto messo insieme con le cessioni di giocatori che già da tempo hanno lasciato i Citizens. Il City monetizzerà le cessi ...Il notiziario sportivo di Italia Uno fa il punto sul mercato dei rossoneri. Due i nomi per il dopo-Calhanoglu e occhio a Kaio Jorge.