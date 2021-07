Migranti in fuga, Conestà (Mosap): «Siamo stanchi. Il Ministro dell’Interno intervenga» (Di sabato 17 luglio 2021) «Prima incendiavano i materassi e devastavano i centri di accoglienza, adesso hanno iniziato a fuggire nonostante si trovino in quarantena o siano positivi al Covid. Basta, Siamo stanchi. Il personale di polizia e tutte le forze dell’ordine non possono essere esposti a questo rischio a causa di una irresponsabile gestione dell’immigrazione. Il Ministro dell’Interno intervenga a tutela di poliziotti e cittadini». Così Fabio Conestà, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap), in merito alla fuga di 10 minori non accompagnati ... Leggi su forzearmatenews (Di sabato 17 luglio 2021) «Prima incendiavano i materassi e devastavano i centri di accoglienza, adesso hanno iniziato a fuggire nonostante si trovino in quarantena o siano positivi al Covid. Basta,. Il personale di polizia e tutte le forze dell’ordine non possono essere esposti a questo rischio a causa di una irresponsabile gestione dell’immigrazione. Ila tutela di poliziotti e cittadini». Così Fabio, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (), in merito alladi 10 minori non accompagnati ...

