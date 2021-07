Migranti | Eltahaway Amnesty International | “L’Italia continua vergognosamente ad aiutare la guardia costiera libica Ue fermi cooperazione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 luglio 2021) La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che autorizza le missioni militari all’estero, confermando quindi gli accordi con la Libia e destinando 500mila euro in più alla, per un totale di 32,6 milioni di euro spesi dal 2017. La trasmissione radiofonica “Nessun luogo è lontano”, su Radio24, ha proposto uno stralcio di una intervista a Diana Eltahawy, vicedirettrice diper per il Medio Oriente e il Nord Africa, che ha descritto con dovizia di dettagli le orribili condizioni nei centri di detenzione in Libia: “Nell’ultimo periodo abbiamo parlato con ...