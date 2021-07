Migliaia di manifestanti contro il pass sanitario a Parigi (Di sabato 17 luglio 2021) Sono diverse Migliaia di manifestanti contro il pass sanitario in diverse città della Francia. In particolare nella capitale Parigi. La polizia ha usato gas lacrimogeni, secondo Le Parisien.i cortei ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 luglio 2021) Sono diversediilin diverse città della Francia. In particolare nella capitale. La polizia ha usato gas lacrimogeni, secondo Le Parisien.i cortei ...

