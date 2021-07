Meteo Italia, il 18 luglio nubifragi e forti grandinate. Cosa dicono le previsioni (Di sabato 17 luglio 2021) previsioni Meteo Italia, il clima del weekend porterà alcuni cambiamenti. Questa volta a essere incerto sarà proprio il cielo del Centro e Sud Italia. Responsabile delle condizioni Meteo instabili è il vortice ciclonico in ‘viaggio’ verso il Sud. Puglia, Calabria e Sicilia, il cattivo tempo sembra toccare proprio le regioni Italiane normalmente baciate dal sole e meta per le vacanze estive di molti Italiani, che almeno per qualche giorno dovranno tenere a portata di mano gli ombrelli e rivedere il programma estivo giornaliero. Nulla da temere in fondo, perchè le ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 luglio 2021), il clima del weekend porterà alcuni cambiamenti. Questa volta a essere incerto sarà proprio il cielo del Centro e Sud. Responsabile delle condizioniinstabili è il vortice ciclonico in ‘viaggio’ verso il Sud. Puglia, Calabria e Sicilia, il cattivo tempo sembra toccare proprio le regionine normalmente baciate dal sole e meta per le vacanze estive di moltini, che almeno per qualche giorno dovranno tenere a portata di mano gli ombrelli e rivedere il programma estivo giornaliero. Nulla da temere in fondo, perchè le ...

Advertising

Greenpeace_ITA : ??Episodi di eventi meteo estremi si sono registrati nei giorni scorsi anche in Italia. È ora di chiamare le cose co… - Agenzia_Ansa : Buongiorno da #ANSA. Queste le previsioni del tempo per oggi - avespartacus : RT @Agenzia_Italia: Vortice ciclonico diretto verso sud, timori per allagamenti e alluvioni in Italia - Incantesimo : RT @messveneto: Maltempo, Germania e Belgio ancora in pericolo. Evacuazioni e ricerche, i morti sono saliti a 157: Migliaia i dispersi nell… - messveneto : Maltempo, Germania e Belgio ancora in pericolo. Evacuazioni e ricerche, i morti sono saliti a 157: Migliaia i dispe… -