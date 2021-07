Mercato Juventus, cessione in attacco: un club italiano sull’esterno bianconero (Di sabato 17 luglio 2021) Mercato Juventus – Reduce da una stagione non esaltante in prestito al Genoa, Marko Pjaca, attaccante croato classe 1995, ha Mercato. Il ragazzo, infatti, dovrebbe lasciare nuovamente la Juventus, stavolta a titolo definitivo. Un nuova offerta arriva sempre dall’Italia, infatti il giovane croato potrebbe rimanere in Serie A. Dopo la parentesi al Genoa arriva una nuova opportunità per l’ex Dinamo Zagabria. Mercato Juventus, il Torino su Pjaca Secondo quanto riportato da “La Stampa”, infatti, il giocatore piacerebbe al Torino, che potrebbe portarlo a casa per circa 5 milioni di euro, cifra ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 17 luglio 2021)– Reduce da una stagione non esaltante in prestito al Genoa, Marko Pjaca, attaccante croato classe 1995, ha. Il ragazzo, infatti, dovrebbe lasciare nuovamente la, stavolta a titolo definitivo. Un nuova offerta arriva sempre dall’Italia, infatti il giovane croato potrebbe rimanere in Serie A. Dopo la parentesi al Genoa arriva una nuova opportunità per l’ex Dinamo Zagabria., il Torino su Pjaca Secondo quanto riportato da “La Stampa”, infatti, il giocatore piacerebbe al Torino, che potrebbe portarlo a casa per circa 5 milioni di euro, cifra ...

