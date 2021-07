Meloni nell’angolo

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 17 luglio 2021) Giorgiafa le bizze. Non si è presentata alla manifestazione di avvio della campagna elettorale di Luca Bernardo, candidato del centrodestra per Palazzo Marino. Aveva protestato per l’esclusione del suo candidato dal consiglio di amministrazione della Rai, arrivando a chiedere in modo inconsulto un improbabile intervento del presidente della Repubblica. Il suo disegno era abbastanza semplice: stare all’opposizione da sola cercando di lucrare l’appoggio degli scontenti, ma contemporaneamente ottenere i vantaggi di un alleato indispensabile agli altri partiti del centrodestra. Un gioco semplice, che ha dato fiato ai sondaggi, ma che politicamente finora è piuttosto ...