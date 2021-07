Meitè pronto a lasciare la Serie A: accordo raggiunto con il Benfica (Di sabato 17 luglio 2021) Secondo Record, Meite, ex giocatore del Milan ora tornato al Torino, si appresta a diventare un nuovo calciatore del Benfica Secondo quanto riportato da Record, Meite, ex giocatore del Milan ora tornato al Torino, si appresta a diventare un nuovo calciatore del Benfica. accordo trovato tra granata e lusitani per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista francese per una cifra che si aggira intorno ai 7 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 luglio 2021) Secondo Record, Meite, ex giocatore del Milan ora tornato al Torino, si appresta a diventare un nuovo calciatore delSecondo quanto riportato da Record, Meite, ex giocatore del Milan ora tornato al Torino, si appresta a diventare un nuovo calciatore deltrovato tra granata e lusitani per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista francese per una cifra che si aggira intorno ai 7 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

