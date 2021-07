McLaren: quel boost economico dall’Arabia Saudita (Di sabato 17 luglio 2021) La McLaren diventa più solida, grazie all’Arabia Saudita. Il Public Investment Fund, il fondo sovrano del paese con capitale Riyadh, ha deciso d’investire sulla casa di Woking, che oltre alla F1 corre nelle serie GT ed ha avviato da anni una piccola produzione di auto stradali. È musica per le orecchie del CEO Zak Brown, la cui azienda ha dovuto affrontare situazioni difficili dal punto di vista economico. E farà bene anche dal punto di vista sportivo, con più soldi da investire nella massima formula. Paragon: la sede della McLaren è stata venduta Come investe l’Arabia Saudita nella ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 17 luglio 2021) Ladiventa più solida, grazie all’Arabia. Il Public Investment Fund, il fondo sovrano del paese con capitale Riyadh, ha deciso d’investire sulla casa di Woking, che oltre alla F1 corre nelle serie GT ed ha avviato da anni una piccola produzione di auto stradali. È musica per le orecchie del CEO Zak Brown, la cui azienda ha dovuto affrontare situazioni difficili dal punto di vista. E farà bene anche dal punto di vista sportivo, con più soldi da investire nella massima formula. Paragon: la sede dellaè stata venduta Come investe l’Arabianella ...

Advertising

comi_luciano : @abbieeeee_x Importante che la McLaren domenica a silverstone arrivi davanti a quel rottame di Ferrari ???? - EnzoBollani : 'Quel Nigel lì', come lo definiva il Drake... #ayrton #senna #nigelmansell #mansell #f1 #circus #honda… - UccelloTonalo : @martisshe @seblegendvettel E piano piano possono rosicchiare punti che alla Ferrari non servono perché tanto i sol… - martisshe : @soylidah esatto. in quel caso norris perde di più sul rettilineo perché con la redbull non c’è storia, resta la ma… -