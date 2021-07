Matrimonio Verratti | la sposa sfoggia una collana dal prezzo shock | ecco quanto costa

Advertising

louehlad : RT @sunvlouis: mbappé al matrimonio di verratti ed è subito matrimonio di coppia - OfficiaLucio : @usodistorto Sta bono che oggi all'amichevole del Psg c'era Pastore (a spese nostre) prima al matrimonio di Verrat… - sickrana : RT @kebla10: Da quando è stato “licenziato” si è fatto una brace,viaggetto a Parigi con matrimonio di Verratti e poi tour del centro sporti… - catefran25 : RT @_oneilem_: Cioè voi capite che il matrimonio di Verratti giovedì significa solo Dj insigne e karaoke Ciruzzo con : #bernadeschi https:… - infoitsport : Jessica Aidi, i 4 abiti da sposa per il matrimonio con Marco Verratti -

Ultime Notizie dalla rete : Matrimonio Verratti

Vediamo insieme un bellissimo filmato deldie Jessica: Dopo la celebrazione del, i due sposini hanno dato il via alla festa, ma non prima di essersi scambiati delle ...Javier Pastore continua il suo soggiorno in Francia, più precisamente a Parigi, dove ha vissuto tanti anni prima di arrivare alla Roma. Pochi giorni fa ildicon gli ex compagni, oggi ha vissuto da spettatore l'amichevole del PSG di Pochettino in casa, terminata 2 - 2 contro lo Chambly Oise (a segno Icardi). L'argentino, escluso dai ...Stiamo parlando di Marco Verratti, che dopo nemmeno due giorni dalla vincita agli Europei 2020 ha deciso di sposare Jessica Aida. Leggi anche->Amici 20, Lorella Cuccarini su Giulia Stabile “Ecco cosa ...Il matrimonio di Marco Verratti e Jessica Aidi: la sposa è in tailleur con i pantaloni di pizzo. Ancora fiori d'arancio per la Nazionale italiana: Marco Verratti ha sposato la fidanzata Jessica Aidi, ...