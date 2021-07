Massimo Giletti, spunta un indizio prezioso: ritorno di fiamma? (Di sabato 17 luglio 2021) Il giornalista Massimo Giletti si trova a un bivio, ma una sua frase pronunciata nel corso di un’intervista è un grosso indizio sul suo futuro. Stando alle notizie fino a… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 17 luglio 2021) Il giornalistasi trova a un bivio, ma una sua frase pronunciata nel corso di un’intervista è un grossosul suo futuro. Stando alle notizie fino a… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

sologiuma : RT @GiuliaCortese1: 'L'Italia, non io, rischia l'osso del collo'. Matteo #Renzi da Massimo #Giletti su @La7tv. La faccia come il lato poste… - RobertoScolla : RT @GiuliaCortese1: 'L'Italia, non io, rischia l'osso del collo'. Matteo #Renzi da Massimo #Giletti su @La7tv. La faccia come il lato poste… - GiuliaCortese1 : RT @GiuliaCortese1: 'L'Italia, non io, rischia l'osso del collo'. Matteo #Renzi da Massimo #Giletti su @La7tv. La faccia come il lato poste… - ReTwitStorm_ita : “Ma #Allora è vero”. #Massimo #Giletti, che #Batosta: la #Brutta #Notizia è #Ormai una certezza… - ValentinaPrisc : @aliasebasta Buongiorno a te! Posillipo. Ho beccato Massimo Giletti ?? -