Massimo Bochicchio ai domiciliari: il broker accusato della maxi-truffa ad Antonio Conte e altri vip è rientrato in Italia ed è stato arrestato (Di sabato 17 luglio 2021) Massimo Bochicchio, il broker accusato di una maxitruffa ai danni di diversi vip, arrestato lo scorso 7 luglio a Giacarta, in Indonesia, è di nuovo su territorio Italiano. Atterrato a Fiumicino da Doha, appena sbarcato a Roma, gli è stata notificata l’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Il gip di Roma aveva revocato la misura del carcere convertendola in arresti domiciliari riconoscendo nel provvedimento la “serietà e fondatezza” della proposta restitutoria delle somme agli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021), ildi unaai danni di diversi vip, arrelo scorso 7 luglio a Giacarta, in Indonesia, è di nuovo su territoriono. Atterrato a Fiumicino da Doha, appena sbarcato a Roma, gli è stata notificata l’ordinanza di custodia cautelare agli arresti. Il gip di Roma aveva revocato la misura del carcere convertendola in arrestiriconoscendo nel provvedimento la “serietà e fondatezza”proposta restitutoria delle somme agli ...

