Marinella Soldi è la nuova presidente della RAI (Di sabato 17 luglio 2021) Il consiglio di amministrazione della RAI ha ratificato la nomina di Carlo Fuortes come amministratore delegato della televisione di stato e nella votazione successiva ha nominato Marinella Soldi come presidente. Entrambe le nomine sono state ratificate con cinque voti favorevoli Leggi su ilpost (Di sabato 17 luglio 2021) Il consiglio di amministrazioneRAI ha ratificato la nomina di Carlo Fuortes come amministratore delegatotelevisione di stato e nella votazione successiva ha nominatocome. Entrambe le nomine sono state ratificate con cinque voti favorevoli

Advertising

fattoquotidiano : Non poteva scegliere un modo e un momento peggiori, il premier Draghi, per designare Marinella Soldi alla presidenz… - ilriformista : Lo ‘schiaffo’ di Draghi ai partiti: sono Carlo Fuortes e Marinella Soldi i due nomi scelti per la Rai - TeresaBellanova : Auguri di buon lavoro a Carlo Fuortes e Marinella Soldi, proposti oggi dal governo per il Cda della #Rai. Un uomo e… - GiammarioDiB : RT @ilpost: Marinella Soldi è la nuova presidente della RAI - ilpost : Marinella Soldi è la nuova presidente della RAI -