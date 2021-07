Marina Loi e Flavia Triggiani raccontano il vero volto di Patrizia Reggiani in Lady Gucci

Leggi su funweek

(Di sabato 17 luglio 2021) È stato uno dei fatti di cronaca più eclatanti dell’Italia del 1990; dell’omicidiosi è parlato molto. Così come delle persone coinvolte in primis. Ma lei non si era mai raccontata, fino a quandoLoi non le hanno proposto di realizzare un documentario in cui mostrare il suo punto di vista. LEGGI ANCHE:– House of: la prima foto dal set di Adam Driver eGaga Giornaliste, autrici, registe, amiche,Loi e ...