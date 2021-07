Maria Teresa Ruta | fuori la sua hit dell’estate “Mi sveglio ballando” Video

Leggi su 361magazine

(Di sabato 17 luglio 2021) Al via “Mi”, il nuovo progetto musicale estivo diIl nuovo progetto, stavolta musicale, diè “Mi”, una hit estiva tutta energia. La giornalista dopo aver partecipato all’edizione scorsa del Grande Fratello Vip insieme alla figlia Guenda Goria è pronta per stupirci ancora in versione cantante. La canzone è uscita il 15 luglio e ilè adesso disponibile su YouTube. Eccolo di seguito: “Mi...