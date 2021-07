Maria De Filippi | quell’incidente del passato | ne porta il segno

Leggi su chenews

(Di sabato 17 luglio 2021) La nota ed amataDe, è una delle regine della tv: quel retroscena del, un incidente raccontato in cui c’entra il fratello Un personaggio amatissimo e dal grande successo,De, stimata e nota professionista dalla carriera semplicemente eccezionale, su cui, proprio in virtù del grande affetto provato nei suoi confronti, c’è sempre grande curiosità: quell’aneddoto raccontato in merito ad un incidente delin cui c’entra anche suo fratello. Conduttrice televisiva, autrice televisiva e produttrice televisiva, la “Queen Mary” non ha ...