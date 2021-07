Marche: Letta, 'incontro con lavoratori Elica, c'è impegno Pd su vertenza' (Di sabato 17 luglio 2021) Roma, 17 lug. (Adnkronos) - "Nelle Marche a incontrare lavoratori, sindacati e istituzioni per la crisi di Elica. L'annuncio del 31 marzo sul piano di delocalizzazione rimane inaccettabile. Abbiamo discusso delle altre soluzioni e ho confermato il nostro impegno a portare la vertenza sul livello nazionale". Così Enrico Letta, segretario Pd, su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) Roma, 17 lug. (Adnkronos) - "Nellea incontrare, sindacati e istituzioni per la crisi di. L'annuncio del 31 marzo sul piano di delocalizzazione rimane inaccettabile. Abbiamo discusso delle altre soluzioni e ho confermato il nostroa portare lasul livello nazionale". Così Enrico, segretario Pd, su twitter.

