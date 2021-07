Maneskin, Victoria De Angelis aggredita? la bassista fa chiarezza: “Un fraintedimento” (Di sabato 17 luglio 2021) La bassista dei Maneskin fa chiarezza sulla questione che l’avrebbe vista vittima di una presunta molestia sessuale in Germania: “Non è successo niente” Poche ore fa, alcuni giornali hanno riportato un episodio che avrebbe visto Victoria De Angelis dei Maneskin vittima di una presunta molestia sessuale in Germania. In particolare, un uomo ubriaco avrebbe dato una manata sul sedere della giovane bassista durante le promozioni, facendo infuriare il collega Damiano. Quest’ultimo infatti avrebbe allontanato l’uomo in questione per difendere la collega. La vicenda era ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 17 luglio 2021) Ladeifasulla questione che l’avrebbe vista vittima di una presunta molestia sessuale in Germania: “Non è successo niente” Poche ore fa, alcuni giornali hanno riportato un episodio che avrebbe vistoDedeivittima di una presunta molestia sessuale in Germania. In particolare, un uomo ubriaco avrebbe dato una manata sul sedere della giovanedurante le promozioni, facendo infuriare il collega Damiano. Quest’ultimo infatti avrebbe allontanato l’uomo in questione per difendere la collega. La vicenda era ...

