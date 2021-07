Mamma finge di avere un cancro terminale e raccoglie 10mila euro di donazioni per andare a Disneyland (Di sabato 17 luglio 2021) Una Mamma 32enne ha fatto credere alla sua famiglia di essere malata di cancro per raccogliere 10.000 sterline e trascorrere una spensierata giornata nel parco giochi di Disneyland. Stephanie Hunter, ... Leggi su leggo (Di sabato 17 luglio 2021) Una32enne ha fatto credere alla sua famiglia di essere malata diperre 10.000 sterline e trascorrere una spensierata giornata nel parco giochi di. Stephanie Hunter, ...

Advertising

emilymainagioia : @GenereeMio @scioccobasita @stupidabitch_ mamma la falsità, prima vuole incontrarmi a Venezia poi finge di non cono… - tessherondale91 : @da_neer Digli che il suo papà ferisce la sua mamma continuamente e non fa nulla per rimediare ma finge che non sia successo nulla. - PioRusso_79 : Secondo me quando #Pillon chiama la mamma, la signora finge di non conoscerlo per lo scuorno (vergogna per chi legge da fuori la Campania) - gnaafamos : RT @Noviolenzadonne: Il manipolatore lo riconosci da come finge che sui documenti scolastici ci fossero le diciture 'papà e mamma' e come t… - Hotaru_Tomoe78 : RT @Noviolenzadonne: Il manipolatore lo riconosci da come finge che sui documenti scolastici ci fossero le diciture 'papà e mamma' e come t… -